El 'Atleti' superó al Borussia Dortmund 'sin despeinarse'

El conjunto local, no reculó después del gol, al contrario, fue en busca del segundo con enjundia. Al 37’, Thomas lanzó un tiro de larga distancia que sufrió un ligero desvío de la zaga del Dortmund y la pelota se quedó a centímetros de entrar. En la jugada inmediata, Filipe Luis, también tuvo una aproximación que milagrosamente sacó Burki.

Para la segunda mitad no salió a la cancha José María Giménez , quien tuvo que ceder su lugar debido a una probable recaída de la lesión que sufría antes del juego, siendo sustituído por Francisco Javier Montero .

La parte complementaria también inició con dominio de los ‘rojiblancos’, quienes empujaron con fuerza en busca de la segunda anotación, no obstante, no lograron concretar ninguna de sus opciones y poco a poco el Dortmund fue igualando las acciones, hasta tener mayor posesión a partir del 55’.

Entonces, el ‘Atleti’ intentó recuperar la posesión, pero no lo logró al 100%, el BVB continuaba mostrando ganas, a sabiendas que la diferencia era de solo un gol, no obstante, el tridente Sancho-Alcácer-Pulisic no dio resultado y los tres terminaron por ser sustituídos.