DT de BVB asegura resignado: "Simplemente el esfuerzo no fue suficiente"

Ante está situación, el técnico de los Black and Yellows, Lucien Favre, reconoció el trabajo de su equipo durante el encuentro de vuelta en el Signal Iduna Park, sin embargo reconoció no fue suficiente para ir contra los tres goles de ventaja con los que contaban los Spurs .



Si bien las oportunidades de peligro se hicieron presentes, el gol no apareció para los alemanes y demostró que en la Champions League "el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y" no siempre ganan los alemanes.