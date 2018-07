Despiadado y brutal, así considera Klopp a Sergio Ramos

Jürgen Klopp no olvida lo sucedido el pasado 26 de mayo durante la final de la Champions League 2017-2018 en el Estadio Olímpico de Kiev, ni por la derrota ni por las acciones de Sergio Ramos en contra de sus jugadores.

Es por ello que, sin dudarlo, el técnico alemán que hoy ocupa el banquillo de Liverpool calificó de "despiadado y brutal" al capitán merengue quien no solo dio un codazo a Loris Karius en el rostro lo que le ocasionó una conmoción, sino que tambien provocó la lesión que dejó fuera del partido en Ucrania, y casi del Mundial, a Mohamed Salah.

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos . Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar", declaró en entrevista con el Telegraph.

Pese a que han pasado más de dos meses de que los madridistas celebraron su décima tercera orejo, el técnico red no se guardó nada en contra del espeañol.

"Fue despiadado. No creo que Mo se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", afirmó.