¡Misión recompostura ante Japón! El Tri busca la recuperación física de Misael Domínguez

En una mañana soleada, totalmente opuesta al frío y nublado día del encuentro, el representativo mexicano Sub 20 realizó entrenamiento después de su debut mundialista. Tras la derrota ante Italia, el equipo que tuvo mayor participación inició con un trabajo regenerativo, mientras que los que no tuvieron juego estuvieron mucho más activos.

Misael Domínguez, a los pocos minutos de iniciado el entrenamiento, salió para trabajar con el fisioterapeuta del equipo en las molestias que lo aquejaron en el partido ante Italia, por lo que ya no apareció para la parte complementaria. Confirmado por el doctor del equipo, Domínguez tiene una c ontractura muscular en el muslo posterior derecho, la cual no impide que pueda participar en el encuentro ante Japón.