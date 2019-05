México va por su debut en el Mundial Sub-20, ante Italia

– Japón 1979: Fase de Grupos.

– Australia 1981: Fase de Grupos

– México 1983: Fase de Grupos

– Unión Soviética 1985: Cuartos de Final frente a Nigeria

– Chile 1987: No clasificó al Mundial.

– Arabia Saudita 1989: No clasificó al Mundial.

– Portugal 1991: Cuartos de Final frente a Portugal.

– Australia 1993: Cuartos de Final ante Inglaterra.

– Qatar 1995: No clasificó al Mundial.

– Malasia 1997: Octavos de Final contra Francia.

– Nigeria 1999: Cuartos de Final cayó 2-0 frente a Japón.

– Argentina 2001: No calificó.

– Emiratos Árabes Unidos 2003: Fase de Grupos

– Holanda 2005: No clasificó.

– Canadá 2007: Cuartos de Final cayó 1 por cero frente a Argentina.

– Egipto 2009: No clasificó

– Colombia 2011: Tercer lugar venciendo 3-1 a Francia.

– Turquía 2013: Octavos de Final perdiendo antes España.

– Nueva Zelanda 2015: Fase de Grupos

-- Corea del Sur 2017: Cuartos de Final ante Inglaterra.