En el Tri hay esperanzas tras la derrota ante Italia

La Selección Mexicana no inició de la mejor forma el Mundial Sub 20 de Polonia tras caer por marcador de 2-1 ante su similar de Italia , sin embargo, Roberto de la Rosa , autor del gol mexicano se mostró confiado en que podrán salir adelante en el torneo.

“A ningún equipo le gusta iniciar de esa manera. Italia no era un equipo fácil, les tocó a ellos y debemos darle la vuelta a la página.Lamentablemente no se dio el resultado. Dejamos de hacer las cosas bien y hay que asumir los errores. Todos los equipos son fuertes, una derrota no te saca del Mundial”, afirmó el delantero mexicano.