Tri Sub 21 empató con Inglaterra en segundo partido de Toulon

El combinado Sub 21 no logró abrir a la defensa inglesa. @miseleccionmx

La selección mexicana Sub 21 no pudo conseguir el gol de la diferencia en su segundo compromiso en el Torneo Esperanzas de Toulon y terminó empatando 0-0 ante su similar de Inglaterra, quien acudió con la base del equipo campeón del mundo Sub 20.

México presentó una alineación muy similar a la del primer partido ante Catar. El único cambio fue el de Jorge Sánchez por Govea en la defensa.

Diego Lainez y Jonathan González comandaron al equipo mexicano, que en esta ocasión no encontró la llave para abrir la portería de los ingleses pese a tener mejores argumentos a lo largo de los 80 minutos.

La zaga se comportó muy bien, sobre todo por aire, con Luis Montes como el líder y rechazando la gran cantidad de centros que el equipo inglés mandó.

El siguiente partido del combinado nacional será el próximo viernes ante China, equipo ante el que buscarán sellar el pase a la siguiente ronda y el liderato del sector.