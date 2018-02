Hernán Cristante, el ‘bad boy’ de la Liga MX

Como portero siempre se le recordó a Hernán Cristante por su solvencia, por su temple y por transmitir tranquilidad, pero eso parece que quedó en el pasado, ya que como técnico es todo lo contrario, al ser el estratega más expulsado de la Liga MX.

Desde el Aprtura 2016, Cristante suma cinco expulsiones, uno más que el siempre polémico Miguel Herrera quien totaliza cinco entre Xolos y América.

En el tercer lugar se encuentra el timonel del Pachuca, el uruguayo Diego Alonso con tres expulsiones en los últimos cuatro torneos.

Sólo en este torneo Cristante ha sido expulsado en dos ocasiones, ante Atlas y en esta última jornada ante Puebla.

“Ya sé cómo son las reglas del juego, no tengo que decir nada, me lo tengo que fumar solito, nosotros tenemos que ser más inteligentes, tener mayor capacidad y ser más cabrones (sic) en el sentido de que tenemos que jugar nuestro partido, sin protestar, sin tirar una patada, sin hacer un ademan, sin nada, no podemos”, expresó Cristante luego del duelo ante los Camoteros.

Toluca no vive su mejor momento, viene de caer ante Puebla de visita y salió de la zona de Liguilla, por lo que la presión se ha hecho presente en el Infierno.