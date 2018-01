Tigres

Jurgen Damm sobre su accidente: "Me tocó aprender por las malas"

Horas después de que se diera a conocer el accidente que sufrió el delantero d los Tigres y la selección Jurgen Damm comenzó a circular una foto del jugador vendado y detallando lo sufrido.

El futbolista surgido en Pachuca espera que lo que le sucedió le sirva de lección a jóvenes y demás personas, para que tengan cuidado con el uso de la pirotecnia.

Damm publicó una foto suya con vendajes y gazas con el siguiente mensaje:

“Quiero agradecer a Dios porque fue un verdadero milagro que esto no haya pasado a mayores. Ojalá lo que me pasó a mi les sirva a todos ustedes para que aprendamos que la pirotecnia no deja nada bueno en nuestras vidas. Tristemente me tocó aprender por las malas, pero en verdad deseo que esto les sirva de mensaje para que no tengan que pasar por algo así. Gracias a todos los que me han manifestado su apoyo, me han ayudado bastante en estos momentos difíciles”.



Twitter