Tercer lugar de la Sub-22, satisfacción para Jaime Lozano

"Estoy muy contento, porque no es fácil reponerse de un partido de semifinal y más de la forma en que la dejamos escapar. Estamos muy contentos porque jugaron algunos jugadores que no tuvieron mucha participación, quería verlos, que tuvieran esta vivencia y se portaron a la altura. Un tercer lugar es muy bueno", mencionó el estratega quien enfatizó en la labor de sobreponerse ante las adversidades.

"En los 90 minutos no perdimos. Llevamos un torneo a marchas forzadas desde enero hasta la fecha; es el primer torneo en el que participo. Me llevo mucho aprendizaje y me voy contento de estar aquí; deseoso de volver", finalizó.