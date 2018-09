Sorpresa gigante: Barcelona cae frente al Leganés y pierde su invicto en La Liga de España

La temporada pasada el Barcelona estuvo apenas a dos partidos de terminar invicto en La Liga de España, pero este año no será igual. El Leganés dio la gran sorpresa de la Jornada 6 y derrotó 2-1 a los pupilos de Ernesto Valverde, al que no le ha ido muy bien cuando ha querido hacer rotaciones en su nómina.

Por eso hoy y el fin de semana pasado ante le Girona Valverde aplicó rotaciones en el once titular, pero los resultados no han sido los mejores. Empate 2-2 hace un par de días en el Camp Nou y derrota 2-1 hoy en casa del Leganés, un club que no había ganado en este torneo.