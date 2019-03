Juventus buscaría evitar una posible detención de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos

Juventus no estará en Estados Unidos en el próximo verano para participar en la International Champions Cup , el equipo italiano ha conseguido que los organizadores le permitan jugar sus partido en Asia … el aparente motivo es que Cristiano Ronaldo no pise territorio norteamericano.

Según reporta The New York Times la intención del equipo italiano es que CR7 no sea detenido debido a la investigación por la presunta violación que se lleva a cabo por parte del Departamento de Policía de Las Vegas.