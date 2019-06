Francesco Totti renuncia a su cargo directivo en la Roma

“A las 12H41 del 17 de junio de 2019 envié un e-mail (…) inimaginable para mí: he ofrecido mi dimisión. Pensaba que este momento no llegaría nunca”, declaró Totti en una conferencia de prensa.

“He representado una carga para este club, se me ha dicho que yo era demasiado engorroso, tanto como jugador como dirigente. Ahora me voy y eso hace daño”, declaró visiblemente emocionado.

“Hay muchas cosas que me han hecho reflexionar, ellos nunca me hicieron participar. Me llamaban solo cuando estaban en problemas. En dos años he participado en una decena de reuniones”, continuó el italiano.