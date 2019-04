Entre burlas del Inter y el gol 600 de Cristiano, la Juventus consiguió el empate en el Clásico italiano

Ya no se peleaba un campeonato, pero sí el orgullo de Italia. Y es justo eso lo que caracteriza a Cristiano Ronaldo, quien no permitió que su equipo cayera ante un Inter que tuvo aficionados en las tribunas que le recordaron a la Juventus su eliminación de la Champions League .

Fue justo el ambiente previo al cotejo el que puso saber a todo. Un mosaico del tamaño de la cabecera decía "Game Over"; otros aficionados más sacaron recortes de un limpiador con el nombre del Ajax. ¿De qué manera podía pasarle el trago amargo a la vecchia signora su pronto adiós de la competición europea ? No cayendo ante el Inter.

Y al minuto 7 parecía que no lo lograría. El gol de Radja Nainggolan le abrió la puerta al cuadro local para sentir supremacía y pegarle más en el ego a los visitantes. Quizá no contaban con la astucia de Cristiano, de ese jugador que no se deja pisotear.