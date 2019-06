Dueño de la Roma carga contra 'Monchi' quien fichó a Héctor Moreno

En la misiva se sugiere un conflicto entre los fichajes de quien fuera director deportivo, el español Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi,' y las necesidades tácticas de quien fuera director técnico, Eusebio di Francesco. "Me equivoqué al aprobar la llegada de varios futbolistas que no eran aptos para su sistema."

"Reconozco que no debí haber delegado todas las decisiones de mercado [a 'Monchi']," redactó Pallotta.

El empresario también justificó las ventas del egipcio Mohamed Salah y el brasileño Alisson Becker al Liverpool finalista de la Champions League en dos ocasiones: "Salah me pidió salir porque quería demostrar su calidad en la Premier League después de no haber podido brillar en el Chelsea; Becker quería un salario que yo no podía costear."