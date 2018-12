CR7 y la diferencia de la Juventus con el Madrid: “Acá somos más humildes, más familia”

Cristiano Ronaldo no se anduvo por las ramas y comparó los grados de humildad entre la Juventus y el Real Madrid, considerando que en la Vecchia Signora no hay egos ni el afán mediático de sentirse más que el compañero, algo que era más difícil de percibir en la entidad merengue.

“Aquí todos están unidos, son humildes y quieren ganar. Si (Paulo) Dybala o (Mario) Mandzukic no marcan están felices igualmente. Me gusta, percibo la diferencia. En el Madrid también son humildes, pero aquí me parece que lo son más. Es muy distinto con respecto al Madrid, aquí es más una familia”, prosiguió.

“Yo creo que me lo merezco cada año, trabajo por eso, pero si no lo gano no se acaba el mundo. Respeto la decisión. En campo lo di todo para ganarlo y los números no mienten. Estoy decepcionado pero la vida sigue. Felicito a Modric, lo merece, pero el próximo año lo daré todo para volver a ganarlo”, aseguró.