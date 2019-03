Allegri dice que la Juventus no está “muerta” y anunció la recuperación de Cristiano Ronaldo

"Después de Madrid nos consideraron muertos antes de estar eliminados y salieron rumores por los que presuntamente me iría del club , que no son verdad", afirmó Allegri, durante la rueda de prensa previa al partido liguero de este domingo contra el Nápoles .

" Me reuniré con el presidente (Andrea Agnelli) y hablaremos, como todos los años, y decidiremos qué hacemos el próximo año. Ahora en cambio hay que estar concentrados en los partidos, en una Serie A que debemos ganar y en el partido del 12 de marzo contra el Atlético", prosiguió.

"Hará falta un estadio que empuje al equipo durante 95 minutos para que haga una hazaña , no un estadio que se limite a mirar el partido", dijo Allegri, quien defendió su posición alegando unos datos sobre los resultados cosechados en Europa en sus cuatro años y medio de gestión .

"En mi gestión el Juventus ha perdido once veces en 'Champions' . Una vez contra el Young Boys y una en Sevilla (ambas en fase de grupos) cuando ya estábamos clasificados. Una vez con el Manchester United y una en Múnich contra el Bayern. Todas las demás veces perdimos contra Barcelona, Real Madrid y Atlético, tres equipos que en el ránking están por encima del Juventus", dijo.

Y se defendió recordando además los once años de espera que tuvo el Real Madrid antes de conquistar, en 2014, la Décima Copa de Europa de su historia.

"La Champions es una competición en la que puede pasar de todo, en la que los centímetros pueden ser decisivos. El Madrid tardó once años para ganar la Décima. Es verdad que luego ha ganado cuatro, pero durante once años no ganó, y hablamos del Real Madrid", insistió.