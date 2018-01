Zidane: "Ahora no necesito un portero"

El italiano Leonardo Bonucci no la pasa bien en el Milan, situación que lo haría buscar nuevos rumbos con apenas seis meses como 'Rossonero'. Aunque es un rumor que no tma mucha fuerza, la posibilidad de ir al Real Madrid ya se ha comentado en su país. De hecho, también se ha hablado del Chelsea.

El italiano Leonardo Bonucci no la pasa bien en el Milan, situación que lo haría buscar nuevos rumbos con apenas seis meses como 'Rossonero'. Aunque es un rumor que no tma mucha fuerza, la posibilidad de ir al Real Madrid ya se ha comentado en su país. De hecho, también se ha hablado del Chelsea. Foto: Marco Luzzani/Getty Images | Univision

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que él no necesita un refuerzo para la portería en el mercado invernal pese a que se habla de la posible llegada para el puesto de Kepa Arrizabalaga.

"Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso. Por eso no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Celta de Vigo.

El francés que, pese a todo, afirmó que no ve ningún inconveniente de manera general a la hora de fichar en invierno, mostró también su deseo de que no se produzcan bajas.



Las razones que tienen al 'Chucky' Lozano, y a otros 19 jóvenes, entre las promesas a seguir en el 2018 El diario Sport de España presentó una lista de 20 talentos jóvenes que el fútbol mundial debe seguir en el 2018 y allí está Hirving 'Chucky' Lozano. Estas son las razones de la elección. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Vinicius Junior es una de las promesas que, con 17 años, hace parte del Real Madrid, aunque ahora es jugador de Flamengo. A los 16 años, el equipo español adquirió su pase. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En vista de su talento y su juventud, otros veteranos que han pasado por el mismo camino de fama precoz, como Robinho,lo han aconsejado para que tenga un gran futuro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ferrán Torres es un extremo que sobresalió en el Mundial Sub-17 con España y ello le dio cupo en el equipo principal del Valencia. Con 17 años es una futura figura que hay que seguirm desde ahora. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con una España que brilló en el Mundial Sub-17, Torres es el referente de una generación que ilusiona con mantener a su país en lo más alto del fútbol internacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Phil Foden es un volante que destacó como Balón de Oro en el Mundial Sub-17, donde además salió campeón con Inglaterra. Es una de las grandes promesas del fútbol de ese país. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foden, de apenas 17 años, se proyecta como eje en el Manchester City. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Compañero de Foden en la Inglaterra que se coronó en el Mundial Sub-17, Jadon Sancho salió del Manchester City como una figura que quiere exponer su velocidad y regate a nivel internacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sancho, también de 17 años, es una de las nuevas figuras del Borussia Dortmund de Alemania. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Matthijs de Ligt es un defensa central que a sus 18 años llamó la atención de Europa gracias a su capacidad para llevar al Ajax a la final de la Europa League. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su corpulencia y buen manejo de balón le han servido para integrar la selección de mayores de Holanda. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Justin Kluivert es un delantero que, a los 18 años, se proyecta a repetir la historia de éxito de su padre, Patrick, en el Ajax. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque para muchos la herencia puede ser un peso, varios excompañeros de su padre ven en él las mismas cualidades como delantero que llevaron a Patrick a la fama internacional. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Christian Pulisic es un volante de 18 años que, gracias a su buen manejo de balón y visión en la cancha, es un excelente proyecto para Estados Unidos y el Borussia Dortmund. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pulisic tiene grandes oportunidades de crecimiento porque, a pesar de su corta edad,ha asumido el liderazgo tanto a nivel de selección como de clubes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alexander Isak es un delantero de 18 años que se proyecta para ser un referente de Suecia. Cuenta con una gran capacidad para manejar el balón a pesar de su gran estatura: 1,90 metro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El que muchos denominan como el nuevo Ibrahimovic pasó del Solna de Suecia al Borussia Dortmund, donde buscará corresponder a las expectativas generadas a su alrededor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Brad Woodburn es un atacante galés que, a sus 18 años, poco a poco se ha ganado su lugar en el Liverpool en base a velocidad y desequilibrio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Woodburn ya ha hecho parte del equipo principal de su país, donde tiene como referente y ejemplo a Gareth Bale para crecer como futbolista. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Brahim Díaz es un volante hispano-marroquí de 18 años que ya empezó a despuntar con Manchester City. Figura como uno de los cracks futuros que quiere impulsar 'Pep' Guardiola. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su capacidad individual y desequilibrio hacen de Brahim más un presente que una promesa, como ya ha demostrado en su club. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carlos Aleña es uno de los proyectos más interesanes del Barcelona. Con 19 años se postula para ser eje en el mediocampo del equipo catalán gracias a su capacidad con el balón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aleña sabe que tendrá que ser paciente en la búsqueda para hacerse con un lugar en un equipo con tantas figuras. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El senegalés Ismaila Sarr es un habilidoso jugador de 19 años que ha hecho que el fútbol francés lo tenga como una de las grandes promesas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sarr es un atacante que lleva dos temporadas en la Liga de Francia, ahora con Rennes y antes en el Metz. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Dayot Upamecano es un sólido defensa central francés de 19 años que ha tenido una destacada actuación con Leipzig de Alemania. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Por su buena estatura, el juego aéreo es uno de sus fuertes aunque también tiene muy buen manejo de balón. Grandes equipos de Europa lo buscan como refuerzo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Houssem Aouar es un volante francés de 19 años y ascendencia argelina que milita en el Olympique de Lyon. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Su entrega en el campo, con apenas un año de experiencia como profesional, le ha dado un lugar entre los titulares de su club y un crecimiento evidente entre los de su generación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero italiano Patrick Cutrone -20 años- ya se ganó un lugar en Milan de Italia, con el que busca ser protagonista. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con su corpulencia y capacidad goleadora, Cutrone espera ser una de las respuestas que busca el fútbol italiano tras su no clasificación al Mundial de Rusia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Maxime López, volante francés de 20 años, es una de las cartas de presentación del Olympique de Marsella y una promesa en la Liga de Francia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de la competencia de talentos juveniles que hay en su país, López es uno de los grandes proyectos del fútbol galo gracias a su buen manejo de balón. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El delantero alemán Timo Werner se ha ganado la fama de goleador con Leipzig y eso lo llevó, con 21 años, a formar parte del equipo de mayores de su país en la Copa Confederaciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A pesar de las lesiones que lo afectaron en el 2017, Werner ha sabido ganarse el respeto de sus rivales y la admiración del mundo del fútbol. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El brasileño Arthur fue, a sus 21 años, uno de los destacados en el título de Gremio en la Copa Libertadores y estuvo entre los tres mejores de América en el 2017. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este volante ha adquirido experiencia y eso lo convierte en un jugador apetecible para los grandes de Europa para la próxima temporada. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El delantero alemán Julian Brandt, con 21 años, es uno de los destacados en el ataque de Bayer Leverkusen, en una liga competitiva como la Bundesliga. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Brandt tuvo como compañero a Javier 'Chicharito' Hernández en el Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mexicano Hirving Lozano es, con 22 años, el mayor de esta lista, aunque la publicación advierte sobre sus "grandes registros con el PSV", al punto de que ya está en la mira del Arsenal. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 'Chucky' ya se ganó el tiquete como ídolo del PSV en Europa gracias a sus actuaciones. Su gran talento lo pone como uno de los jóvenes que los expertos recomiendan a seguir a nivel mundial en el 2018. 0 Compartir

"No quiero que ningún jugador salga de la plantilla. Como sabemos hasta el día treinta y uno puede venir alguien, esto es el mercado. Pero hasta el momento yo no quiero a nadie porque estoy contento con mi plantilla incluso teniendo un poco de dificultades", aseguró.

"Recuerdo que el año pasado no había estas preguntas porque el equipo estaba bien, jugaba bien. Al final resulta que cuando un equipo lo pasa de vez en cuando un poco mal parece que vamos a fichar. No, yo no soy de este tipo de entrenador", añadió.

Además se refirió a la opción de que algún futbolista le pidiese salir: "Hablaría con el jugador y veríamos la solución mejor que podemos tomar. Pero ahora mismo me preguntas y te digo que no. Necesito a todos y los voy a necesitar hasta el final a todos".



publicidad

"Una plantilla no son once jugadores, para mí no existe eso. Todos son importantes. Los hay que juegan más y los hay que juegan menos, siempre en una plantilla es así. Pero los necesito a todos", recalcó.