¿'The Special Out'? Mourinho dejaría de ser DT del Manchester United este fin de semana

En caso de no ganar en Old Trafford ante el Newcastle, los Red Devils igualarían una racha negativa que data de 1990, con cinco juegos en fila sin ganar en casa. A propósito, 'The Special One' se mostró evasivo, cortante, con monosílabos en la última conferencia de prensa, como si ya supiera que su periodo al frente del United está por extinguirse.