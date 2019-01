Sarri asume ridículo del Chelsea: "Quizá no sé motivarlos, quizá estarían mejor sin mí"

"Por favor no me malinterpreten; yo respeto mucho al Bournemouth y admiro a su técnico Eddie Howe, pero bajo ninguna circunstancia debimos haber perdido así aquí, es inexcusable," comentó el ex del Napoli y del Empoli.

Sarri fue abucheado por los fanáticos de la escuadra de Stamford Bridge quienes comenzaron a corear: "You don't know what you're doing'" ("Tú no sabes lo que estás haciendo").