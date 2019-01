Petr Cech anuncia su retiro el término de la temporada

“Esta es mi temporada número 20 como profesional y han sido 20 años desde que firmé mi primer contrato como profesional y parece que es el momento correcto para anunciar que me retiraré al término de la temporada. He jugado 15 años en la Premier League y he ganado cada trofeo posible, siento como si hubiera archivado todo lo que tendría que archivarse. Continuaré trabajando duro en el Arsenal, esperando que consiga un trofeo por más en este temporada. Después seguiré hacia adelante y viendo hacía lo que la vida me ponga en el campo”, escribió Cech.