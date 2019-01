Jürgen Klopp, DT del Liverpool... y simpatizante de izquierda

"Yo rechazo el argumento de quienes sostienen que no se debió votar el Brexit si de todas formas no se iba a hacer el Brexit. Ya nadie recuerda que antes del Brexit hubo un lado que propagó mucha desinformación, mucha falsedad y mucho ruido."

"Y también hubo un lado de gente que se quedó callada. Así no se hacen las cosas democráticamente. Eso no es democracia. Democracia es proporcionar la misma información al pueblo para así poder tomar decisiones colectivamente. "

"Soy de izquierda, por supuesto. Creo en el estado de bienestar y no me importa pagar impuestos para tener seguridad social. Mi interpretación de la política es la siguiente: si a mí me va bien, quiero que a otros también les vaya bien. Si hay algo que jamás en mi vida haré eso es votar por la derecha."