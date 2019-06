Juan Mata seguirá siendo Red Devil hasta el 2021

Con el Manchester ha conseguido una Copa FA de Emirates, una Copa de la Liga , la UEFA Europa League y FA Community Shield . Tras la firma de su nuevo contrato, Mata no dejó de mostrar su alegría de quedarse por más tiempo con el equipo.

"Es un verdadero honor continuar representando a este increíble club y a nuestros increíbles fanáticos. He estado en Manchester United durante cinco años y me enorgullece llamar a Old Trafford mi hogar.