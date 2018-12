José Mourinho fue despedido del Manchester United

El conjunto de Old Trafford , uno de los equipos más ricos del mundo, contará por tanto con un nuevo técnico para la eliminatoria de octavos de final de la 'Champions' contra el París SG . La ida se disputa el 12 de febrero en Inglaterra y la vuelta el 6 de marzo en la capital francesa.

'The Special One' llegó a Mánchester en 2016 como sustituto del holandés Louis van Gaal. Los ' Diablos Rojos' no ganan la Premier League desde la temporada 2012/13, la última del legendario entrenador Alex Ferguson.