Guardiola le responde a Mourinho: “De acuerdo, la clase no se compra”

En los días recientes los técnicos de Manchester han tenido enfrentamientos que han subido ligeramente de tono. José Mourinho, timonel del United, acusó de “irrespetuoso” un documental del título del City en donde se describe como ‘Park the bus’ (Meter el camión atrás) el juego defensivo de los Red Devils, a lo que el entrenador portugués señaló: “Puede ser un club rico y fichar a los mejores del mundo, pero la clase no se puede comprar”.

Tal información llegó a los oídos de Josep Guardiola, estratega de los Citizens, quien trató de no seguir ahondando en la polémica, aunque con un matiz muy singular: “Estoy de acuerdo, la clase no se puede comprar. Creo que vivimos una temporada increíble, había cámaras y lo hicimos para nosotros. No estoy de acuerdo con José, no creo que fuéramos irrespetuosos, sólo filmamos lo que pasó la temporada anterior. Este es un club que trata de crecer y ganar títulos como todos los grandes del mundo. Lo hicimos para nuestra gente”, dijo.