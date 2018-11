Giroud: "En el fútbol de hoy uno no puede decir que es homosexual"

El hoy delantero del Chelsea citó el caso del ex jugador alemán Thomas Hitzlsperger, quien reveló su homosexualidad una vez retirado del fútbol profesional. “Seguramente fue durísimo, ahí me dije que es imposible aceptar la homosexualidad en el fútbol,” dijo Giroud.

Giroud dijo no ser homófobo. “Soy muy tolerante a la diversidad sexual, cuando aún jugaba en Francia me dijeron de todo por posar en esa portada gay. En el Arsenal me pidieron ponerme bandas con la bandera del arcoíris en apoyo a la comunidad lésbico-gay y yo acepté”.