Fabinho llega al Liverpool por 50 millones de euros

El Liverpool hizo oficial este lunes el fichaje del centrocampista brasileño procedente del Mónaco Fábio Henrique "Fabinho", que sonó como posible refuerzo para el Atlético de Madrid en las últimas fechas.

El conjunto dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp pagará una cifra cercana a los 50 millones de euros por hacerse con los servicios de un futbolista que ha disputado las últimas cinco temporadas en el club monegasco.

En total, en todas las competiciones oficiales, Fabinho sumó 233 partidos en los que marcó un total de 32 goles. Klopp contará con un jugador que posee una notable condición física, buena técnica y, además, es polivalente porque puede jugar en más de una posición.





El jugador, declaraciones a la página web oficial del Liverpool, declaró estar "realmente emocionado" por jugar en el actual subcampeón de la Liga de Campeones. Fabinho añadió que siempre quiso firmar por el Liverpool.

"Este club es un gigante. La infraestructura del club me parece excepcional. Un equipo de este tamaño colma mis aspiraciones, no he tenido que pensarlo mucho. Subo un nivel en mi carrera y espero ganar muchos títulos aquí. Intentaré crecer, aprender y ser parte de la historia del Liverpool", apuntó.

Por su parte, Klopp dio la bienvenida a Fabinho con buenas palabras: "Hemos firmado un jugador fantástico, pero creo que como persona igualmente fantástica. Tiene capacidad y mentalidad para jugar al más alto nivel en muchas posiciones. Es tácticamente muy fuerte y listo para el fútbol. Mejora nuestro equipo y no hay muchos jugadores de los que se puede decir eso en este momento", concluyó.