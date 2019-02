Encuentran un cuerpo en los restos del avión de Emiliano Sala

Dado que se trata de la escena de un accidente, ahora "la policía está involucrada" y no procede intentar recuperar la avioneta con medios privados, subrayó. Las autoridades británicas no precisaron cuándo ni cómo prevén sacar los restos a la superficie, una operación complicada dadas las difíciles condiciones meteorológicas que se registran en la zona en invierno.

El padre de Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con el resto de familiares desplazados a Nantes, en el oeste de Francia: "Me comunico todos los días con ellos pero como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", comentó en voz baja Sala en la breve entrevista televisiva.