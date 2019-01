Encontrar con vida a Emilio Sala y sus acompañantes, una opción poco probable

La conmoción sigue en torno a la desaparición de la avioneta que transportaba a Emilio Sala. No es para menos. El mismo director de búsqueda, John Fitzgerald, mencionó que, en su opinión, " no hay posibilidad de encontrarlos con vida " debido a la baja temperatura de entre 10 y 11 grados del agua del Canal de la Mancha.

"Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento. Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua; una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección".