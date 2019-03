El padre del ‘Kun’ Agüero dice que volvería a Independiente y pide que lo llamen a la albiceleste

“Él renovó para dos años más, pero en julio si tiene que venir, viene a jugar acá. Pero no pasa por él tampoco, pasa por el club, por quién sea el técnico. Si lo llaman... A Sergio no lo llamaron. No es que hubo una comunicación y estamos viendo si viene para este año o el otro. Sergio no puede decir: '¡Quiero volver!'. Si lo llaman, empezaría a ver, pondría fecha. Si se queda un año más, si vuelve en 2020, o si tiene ganas en junio”, indicó a Radio Villa Trinidad.