El mundo llora a Emiliano Sala… Nantes y Cardiff aún negocian los pagos del traspaso

El mundo aún no se repone de la muerte de Emiliano Sala; sin embargo, la pelota sigue rodando y el traspaso del jugador debe ser pagado por el Cardiff que de acuerdo a medios ingleses sigue la disputa con el Nantes por el pago de los 17 millones de euros que costó el traspaso. El primer pago del jugador era esperado este miércoles, pero no llego por lo que el club francés tenía en mente recurrir a la FIFA; al parecer dicha situación no fue necesaria debido que se prolongó la fecha del pago hasta el 27 de febrero.