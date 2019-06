Desmantelan al Chelsea: Maurizio Sarri quedó libre para irse a Juventus

Así, la Juventus de la Serie A no tendría que pagar ninguna compensación económica por llevarse a Sarri de vuelta a Italia. Antes de llegar a la Premier League, Sarri entrenó durante tres años al Nápoles.

Trasciende que el Chelsea no opuso gran resistencia a la salida de Sarri, ya que la temporada fue de altibajos a pesar de haber ganado la UEFA Europa League que dio pase directo a la Champions. El equipo londinense acabó tercero de la general en Inglaterra con 72 puntos.

La lista de opciones para el banquillo de los 'Blues' abarca los nombres de viejas leyendas como Frank Lampard, así como extranjeros de la talla de Massimiliano Allegri, ex de la Juventus, y Laurent Blanc, ex del París Saint-Germain. Vale recordar que de momento el Chelsea no puede hacer fichajes debido a un castigo de FIFA.