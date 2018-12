¿Depresión y aislamiento? Conoce las razones de la salida de José Mourinho del Manchester United

De acuerdo al portal flash.pt habría razones ocultas detrás de un Mourinho que ya no se sentía tan especial como en antaño, se apartó de su entorno, se volvió huraño. Es decir, parece que con su comportamiento le pedía a gritos a la directiva del United que rescindiera su contrato, de esa forma el timonel no se perdería de su jugoso finiquito. Y es que ya no tenía fuerza, ya no quería estar ahí y a continuación te desglosamos las razones: