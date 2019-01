Bielsa reconoció que mandó a espiar a Lampard y Lampard enfureció

"Hablé con Frank anoche y le dije que observar al rival es parte del juego. Él me dijo que lo que yo hice [enviar a un subordinado a ver sus entrenamientos] está mal y para mí eso es suficiente para saber que me equivoqué," dijo el DT rosarino.

"Asumo lo responsabilidad del acto porque no consulté a la directiva del Leeds. Aunque debo decir que yo hago este tipo de prácticas desde que estaba en Argentina y no es ilegal."

Bielsa añadió: "en verdad, ya no importa si está bien o está mal, o si es legal o si es ilegal, si Lampard opina que me equivoqué entonces creo que me equivoqué."