¡Para llorar! Holanda Sub 21 golea y exhibe al Tri Sub 22 de cara al Torneo de Toulon

Las selecciones menores de México no pasan por un buen momento. La Sub 20 fue eliminada del Mundial sin ganar ni un puntito y ahora es el Tri Sub 22 el que fue exhibido y goleado (5-1) por Holanda Sub 21, esto de cara a la participación mexicana en el Torneo Esperanzas de Toulon, donde debutará ante Bahréin el próximo lunes.