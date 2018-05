Opinión | Gracias ‘Cachirules’, sin ustedes el fútbol mexicano no sería el mismo

Soy de una generación intermedia entre el “ya merito” y el “si se pudo” en el fútbol, me tocó la transición entre el México que compite y es capaz de ganar y entre el México que jugaba como nunca y perdía como siempre. Era apenas un niño cuando me enamoré del fútbol, la Copa del Mundo e Italia 90 fue mi verdadero acercamiento con la pelota, pero entre un inmenso Salvatore ‘Toto’ Schillaci y un Maradona que se llevaba las miradas, no entendía por qué México no se encontraba entre las selecciones participantes… después entendería que fue porque México hizo trampa.

Los ‘cachirules’ fueron aquellos señalados por falsificar actas de nacimiento, era un representativo mexicano Sub -20 en el que prácticamente todo el plantel era mayor a la edad reglamentaria, con excepción de Marco Antonio ‘Chima’ Ruíz y José Antonio ‘Tato’ Noriega. Se ensañaron particularmente con José Luis Mata, Gerardo Jiménez, José de la Fuente y Aurelio ‘El coreano’ Rivera, en realidad fueron la carne de cañón, sí, participes, pero al final un engrane más de una práctica lamentable por los entonces dirigentes del balompié mexicano. La sanción inicial era el castigo para la selección, que no podría participar más en las eliminatorias rumbo al Mundial de la categoría que se celebraría en Arabia Saudita, pero el apelar la sanción con cierta soberbia, derivó en un castigo de dos años, lo que marginó a México de participar en Italia 1990. Fue la fiesta a la que México no estuvo invitado y que nos puso en vergüenza ante el mundo.



Treinta años han pasado ya desde ese momento, y honestamente yo doy gracias porque existieron periodistas que se atrevieron a decir lo que nadie decía. Hoy, gracias a esa anécdota, ningún entrenador se atreve a falsificar actas de nacimientos, la cultura del deporte infantil y juvenil se fortaleció y por extraño que parezca, la vergüenza anos llevó a la gloria. La trampa ya no se aplaude y México entiende que hacer algo fuera del reglamento e la FIFA cuesta caro.

Tras aquel trago amargo, se realizó una limpia a consciencia y que, si bien hay muchas cosas por mejorar, nadie puede cerrarse a los éxitos en categorías menores. Conquistó dos Copas del Mundo en la categoría Sub 17, algo que para nuestros padres era impensable hoy es una meta alcanzable para quienes se ponen la verde. Y eso no es todo, se ganó una Copa confederaciones y la conquista más importante, una medalla de Oro Olímpica.



Se puede tomar como un pasaje muy oscuro, probablemente el más oscuro del fútbol mexicano, o puede tomarse como el aprendizaje más importante para nuestro balompié, me quedo con la segunda y con la idea de que no importa el error que se cometa, siempre habrá una posibilidad para enmendar el camino.