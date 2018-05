Omar Govea fue separado del Royal Excel Mouscron por su actitud

El Royal Excel perdió ante el Waasland Beveren por 3-2, sin embargo, el mexicano Omar Govea no salió ni siquiera al banquillo de suplentes, la razón, de acuerdo a su técnico es por su actitud, motivo por el cual fue separado del equipo.

"No he visto un cambio de actitud en él. Eso debe quedar entre nosotros, pero no lo digiero. Hago lo que me parece mejor para el grupo, y también para el club y el jugador. He tomado esta decisión con conciencia”, señaló Frank Defays, técnico del Rayal al portal dhnet.be



El mexicano parecía que había encontrado regularidad en el equipo, pero no fue participe de los dos recientes compromisos del Mouscron. Govea jugó en 28 de 30 encuentros de la fase regular, lo que incluso le valió para ser convocado a la Selección Mexicana. Govea no publica nada en su cuenta oficial de Twitter desde el 27 de marzo.