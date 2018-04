Oficial: Andrés Iniesta se despidió del Barcelona tras 16 temporadas

El ‘fantasmita’ no pudo contener las lágrimas tras anunciar que dejará de portar los colores culés.

Andrés Iniesta puso fin a su histria como jugador con el Barcelona; el 'fantasmita' anunció de forma oficial que dejará de portar la playera blaugrana tras 22 años.

"Esta rueda de prensa es para hacer pública de que esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada muy valorada, muy pensada, a nivel interno conmigo mismo, a nivel familiar. Entiendo que después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí el mejor equipo del mundo. Es un día muy difícil para mí, decir adiós a mi casa y mi vida es muy complicado”, dijo Iniesta a la prensa.



publicidad

El manchego no pudo contener las lágrimas y con la voz entrecortada continuó:



“Sé lo que significa la exigencia de jugar aquí año tras año en todos los sentidos, sé lo que significa la responsabilidad de ser capitán de este club, por lo tanto, siendo honesto conmigo mismo y con el club entiendo que mi etapa acaba este año porque siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos. Es la mejor manera de acabar así, con sensaciones positivas, ganando títulos”, afirmó Iniesta.



Así mismo tuvo palabras de gratitud para el Barcelona, sus integrantes, sus empleados y por supuesto para su familia.

Barcelona podría salir campeón del campeonato español este mismo domingo cuando se enfrenten al Deportivo La Coruña.