No es broma: El PSG sigue a un talentoso niño de 11 años y su nombres es ... ¡Kylian Mbappé!

No es broma y sí es el nombre es correcto. K ylian Mbappé, delantero del PSG y campeón del del Mundial 2018 con Francia, tiene un homónimo franco-camerunés de 11 años que está destacando en el Roissy en Brie, justo el primer club en el que jugó otro gran futbolista galo, Paul Pogba.

Eric, padre del joven y que no tiene parentesco alguno con la actual estrella del PSG, advierte que “mi hijo hará lo que quiera y no lo presionaremos a toda costa para que se convierta en futbolista profesional”.

Eric, que trabaja guarda de seguridad, asegura que “a menudo me han preguntado si he nombrado a mi hijo de esa manera a propósito. Rápidamente olvidamos que solo tienen ocho años de diferencia y que, inevitablemente, el futbolista no se conocía cuando nació mi hijo...”.