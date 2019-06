Mohamed Salah pide segunda oportunidad para Amr Warda, expulsado por acoso sexual

"Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No es no. Esto es sagrado. Creo también que aquellos que cometen errores pueden cambiar a mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina", se lee en la cuenta de Twitter de Mohamed, quien añadió que "debemos creer en la segunda oportunidad, debemos guiar y educar. Prohibir no es la respuesta".