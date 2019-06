Modelo mexicana fue una de las víctimas del futbolista de Egipto separado por acoso

“Me decía que quería hacer una videollamada para hablar de futbol y pretextos así y ya que le contestaba estaba desnudo; le colgaba y me empezaba a amenazar y a decir muchísimas cosas y pues sí me daba mucho miedo”, indicó la mexicana al periódico Cancha, situación que se pudo corroborar en las conversaciones reveladas.



En la charla con Cancha, ella agrega: “Todo este año me estuvo acosando. Hace un mes subí fotos con mi novio y me escribió que me iba a buscar y a decirle a mi novio que era una pu... y cosas así. Decía que iba a venir a México. Me dio muchísimo miedo. Estoy satisfecha por apoyar a las mujeres, que se den cuenta que no estaban mintiendo, porque incluso acosaba en Grecia a menores de edad. Está mal, necesitaba que le pusieran un alto”.