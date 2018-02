MLS

Zlatan Ibrahimovic busca residencia en Los Ángeles junto al “Príncipe del Rap” y los chicos del 90210

El rumor de la llegada de Zlatan Ibrahimovic al LA Galaxy no se enfría, al contrario, se incrementa con los nuevos reportes.

Según las fuentes de ESPN FC, el jugador del Manchester United estaría buscando casa en Los Ángeles, a pesar de que supuestamente aún no habría tomado la decisión definitiva de mudarse al fútbol de Norteamérica.

Zlatan y su pareja, Helena Seger, habrían visto residencias en colonias de abolengo y popularidad hollywoodense, como es el caso de Bel Air, Beverly Hills y sus alrededores.



En el contexto mercadológico, al igual que en el futbolístico, Zlatan parece ir un paso siempre adelante, o ¿quién mejor que Zlatan para ser vecino del “Príncipe del Rap” o de los adolescentes de la serie de 90210?

Todo apunta a que las horas del ídolo sueco en Inglaterra cada vez están más cerca de llegar a su fin.

Sus potenciales compañeros en el Galaxy, como Giovani dos Santos, ya han expresado que sería grandioso poder contar con Ibra. Incluso el técnico de los galácticos, Sigi Schmid, ha hecho declaraciones al respecto.



"Es un gran jugador", dice Schmid sin ninguna reserva. "Y los grandes futbolistas tienen un impacto en tu equipo, sean Zlatan, Leo Messi o Neymar. Obviamente, es un jugador exitoso, ha ganado trofeos allí donde ha estado, pero hasta que no ocurra (llegue al Galaxy) no me preocuparé por esto (donde ponerlo, a quien mandar a la banca).

"Ahora mismo me dedico a preparar al grupo que tengo aquí para ganar partidos".



Todo parece encajar: Zlatan, Los Ángeles, Bel Air/Beverly Hills, LA Galaxy, las declaraciones de Gio y Sigi… ¿sucederá realmente? Esa es la cuestión.