Zlatan Ibrahimović brilló con golazos en electrizante empate de 3-3 en el CaliClásico

El segundo CaliClásico de la temporada resulto un partidazo a base de goles en el que LA Galaxy no pudo mantener una ventaja de dos goles y todo termino en un electrizante empate de 3-3 ante San José Earthquakes en el estadio de Stanford a reventar.

Los clásicos a veces suelen decepcionar por lo trabados, poca acción en las áreas y la escasez de goles, definitivamente no fue el caso en el clásico californiano del sábado por la noche.

A los 15 minutos, Chris Wondolowski empató mediante un penalti, el cual inicialmente le atajó David Bingham, pero el goleador eterno de los Quakes no perdonó en el contrarremate. Bingham es el ex arquero de los Quakes, pero eso no impidió que Wondo le festejara gritándole el gol en la cara.