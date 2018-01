MLS

Yamil Asad quedó marcado en el corazón por Atlanta United y su gente, club en el que deseaba quedarse

Creía que había hecho méritos suficientes para ganarse un nuevo contrato en Atlanta United, por lo que al salir de vacaciones se animaba a proyectar el 2018 dentro del equipo, pero la realidad encuentra a Yamil Asad nuevamente en la Argentina, de pretemporada con Vélez Sarsfield, con la incógnita de saber si permanecerá allí o seguirá su carrera en otro lugar.

“ Es una lástima porque el deseo y la intención mía era quedarme en Atlanta, pero son decisiones que sobrepasan a uno”, reconoció días atrás Asad a FutbolMLS.com.

Para ese entonces, el delantero había regresado a los Estados Unidos para recoger sus pertenencias y cerrar trámites pendientes. “Cuando me fui de viaje, tenía la ilusión de que iba a volver, pero para quedarme, y las cosas no sucedieron así”, apuntó.



Atlanta apedrea por todos lados el arco del Galaxy hasta que Yamil Asad anota Univision Deportes Network 0 Compartir

El jugador cuenta que tras la eliminación del cuadro de Georgia ante Columbus Crew SC en Playoffs, la directiva del United contactó a su agente para renegociar su opción de compra, pero no hubo acuerdo.

“Si bien uno se siente valorado y querido por la gente, también uno debe pensar en lo personal y si le conviene la parte económica”, comentó al respecto “El Turquito”, quien en 33 partidos convirtió siete goles y registró 13 asistencias.

SIN RENCOR, CON ATLANTA EN EL CORAZÓN

Cuando Atlanta está dispuesto a ofrecer una cifra sideral por Ezequiel Barco, uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol argentino, ¿qué le genera a Asad que no haya un esfuerzo por él tras su destacado desempeño?



Yamil Asad marcó el primer gol en la historia del Atlanta United UniMás 0 Compartir

“Cada uno defiende lo suyo. Yo creo que la dirigencia busca lo mejor para el club y ellos piensan que hoy lo mejor es buscar una alternativa, llámese Barco o como sea, y por más que uno esté o no de acuerdo, eso se respeta”, respondió.

Aunque no maquilla su decepción, la gratitud que tiene el delantero con todo Atlanta no tiene comparación. A fin de cuentas, vivió una experiencia que, además de ayudarlo a seguir creciendo como jugador, lo ha marcado hasta tocarle la fibra.

“Fue un año bueno para mí. Fui con la ilusión de jugar, de sentirme importante, querido en un equipo, y lo logré”, valoró. Y prosiguió: “Hacer el primer gol de la historia del club fue maravilloso; se armó un lindo grupo y, más allá de que yo no siga, deseó lo mejor para Atlanta porque ya se ganó un lugar especial en mi corazón”.



‘TATA’: “UN ENTRENADOR CON TODAS LAS LETRAS”

¿Qué tiene Atlanta de especial?

“Es un club nuevo y muy bueno, como la mayoría de los que están en la MLS, pero lo diferencia la hinchada, el clima que se genera en los partidos; el técnico y su cuerpo técnico, saber que dirigieron en lugares de mucho prestigio; el plantel de gran calidad; la ciudad, que es hermosa, tiene muchos puntos a favor”, argumenta Asad.

A Gerardo Martino lo definió como “un entrenador con todas las letras” y le agradeció por la oportunidad y confianza para jugar toda la temporada anterior. “ Con ‘El Tata’, Atlanta marca una idea clara y el equipo ha logrado plasmarla”, aseguró.



Con definición de billar, Yamil Asad marca el sexto en la goleada de Atlanta United a los Revs Univision Deportes Network 0 Compartir

Asad sabe que dejó una buena impresión en su trayecto por la MLS y está convencido de que se reencontrará con la liga, ya sea en el equipo que lo cobijó el último año o en algún otro.

“No sé si ahora o más adelante, pero sé que algún día voy a volver a la MLS porque me sienta bien, me gusta, es atractiva y tiene un gran nivel, esperemos que pase el tiempo a ver cómo sigue mi futuro”, manifestó.

¿Cómo cree Asad que lo recordarán en Atlanta? “Por cómo me hicieron sentir, creo que será algo lindo –se anima–, me pasaron muchas cosas allá que me marcaron y además sentí el cariño de la gente desde el primer día hasta el último. Sólo te digo que me llevo lo mejor de Atlanta y lo mejor de Atlanta es su gente”.



