Wayne Rooney alimenta la esperanza de D.C. United: "Podemos aspirar a los Playoffs"

Rooney viene de firmar dos partidos de alto impacto para su nuevo equipo. "Tras el partido Ben me preguntó como me sentía. Le dije que me sentía bien. Que quiero jugar. Vine aquí para jugar. En muchos momentos de mi carrera he jugado tres partidos en una semana; quizás hasta es más normal eso para mí. Todo estará bien para el domingo", añadió el artillero, en referencia al compromiso como local ante New England Revolution (7:30 pm ET, FOX Deportes).