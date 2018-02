"Un jugador como Zlatan Ibrahimovic sería bien recibido en cualquier equipo", dice Gio dos Santos

Las versiones que indican que una figura de rango mundial podría incoporarse pronto a LA Galaxy han llegado hasta el plantel dirigido por Sigi Schmid. Y las sensaciones y expectativas de los futbolistas del equipo californiano ante esa posibilidad son muy positivas.

"Se que él es una presencia increíble, y que es uno de los jugadores más grandes del mundo", dijo el atacante noruego Ola Kamara a MLSsoccer.com tras el primer entrenamiento del LA Galaxy en el StubHub Center, tras una semana de pretemporada en Arizona. "Cuando juegas para este equipo, esperas este tipo de cosas".



"No se si finalmente esto ocurrirá", explicó Giovani dos Santos. "Lo respeto. Creo que es uno de los mejores futbolistas de la historia, quizás el más grande delantero. Pienso que un jugador como él sería bien recibido en cualquier equipo".

Chris Klein -presidente del club angelino- no quiso explayarse sobre la actual situación. "Estamos en ningún lugar", manifestó el ejecutivo. "No haré comentarios", agregó, al tiempo que no confirmó la existencia de contactos con el delantero sueco. "No lo confirmamos. Él está bajo contrato con otro club".

'Ibra' es futbolista del plantel de Manchester United hasta el verano, pero solo jugó siete partidos en esta temporada, tras recuperarse de una grave lesión de ligamentos cruzados. Desde diciembre no ha sido parte de la convocatoria en el equipo de José Mourinho debido a una nueva dolencia en una de sus rodillas.



Para la temporada 2018, Schmid tiene a su disposición un ataque llengo de opciones. A Kamara, Gio y Jona dos Santos, hay que sumar al extremo Chris Pontius, y a piezas ofensivas como Emmanuel Boateng y Sebastian Lletget. Una potencial llegada de Zlatan Ibrahimovic podría restar opciones a uno o más varios atacantes del actual plantel, una situación que a priori no preocupa en demasía al ariete que viene de anotar 34 goles en dos temporadas con Columbus Crew.



"Ya veremos qué pasa", arriesgó Ola Kamara. "Pero él es uno de los mejores atacantes en el mundo. Ha padecido un poco con las lesiones de rodilla, pero ya veremos".

"Si eso ocurre [el posible pase de Zlatan Ibrahimovic a LA Galaxy] nos pondremos a pensar en esa situación", argumentó Schmid. "Ahora mismo me dedico a preparar al grupo que tengo aquí para ganar partidos".

"Es un gran jugador", concluyó el técnico. "Y los grandes fubolistas tienen un impacto en tu equipo, sean Zlatan, Leo Messi o Neymar. Obviamente, es un jugador existoso, ha ganado trofeos allí donde ha estado, pero hasta que no ocurra no me preocuparé por esto".