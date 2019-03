Tras un fenomenal arranque de temporada, talento español se enfoca en mantener el nivel en Seattle

Con sólo un año restante de su contrato, el ex jugador de Sporting de Gijón , Getafe , Elche y Zaragoza -entre otros. ha logrado superar una serie de lesiones que lo han limitado en el pasado.

No obstante el éxito actual, el 8 esmeralda mantiene un bajo perfil y se enfoca en mejorar en el día a día. El europeo es conciente de que no puede caer en un exceso de confianza, sin importar el hecho de ser jugador franquicia.

“Me alegra que el club me considere importante, pero eso no va a cambiar mi manera de trabajar con las mismas ganas de siempre, voy a dar el cien por ciento todos los días y eso no cambiara sea de una categoría u otra”, valoró.