'Tata' Martino lamentó la salida de Yamil Asad de Atlanta: "Le manifesté que cometía un error"

Yamil Asad deslumbró en su primer año en la MLS, como una de las figuras de Atlanta United. Pero el extremo argentino no está en el equipo revelación de 2017, y parece complicado en este momento que pueda sumarse en lo inmediato a otra franquicia de la liga norteamericana.

Cualquier club de la MLS que quiera hacerse con los servicios de Asad está obligado a hacer una negociación a tres bandas: con el propio futbolista, con Vélez Sarsfield -el equipo argentino que posee la ficha del jugador- y con Atlanta United, el equipo que tiene los derechos sobre el jugador en la liga de Estados Unidos y Canadá.



Yamil Asad marcó el primer gol en la historia del Atlanta United UniMás 0 Compartir

El volante ofensivo de 23 años llegó a Atlanta United, en condición de cedido por el Vélez. El año pasado 'el Turquito' registró siete goles -entre ellos, el primero oficial en la historia del cuadro rojinegro en la MLS- y 13 asistencias en 32 partidos de temporada regular. Su préstamo en el equipo de Gerardo Martino finalizó el pasado 31 de diciembre y actualmente se encuentra entrenando con su club de origen.

Yamil Asad declaró a comienzos de este año que quedó marcado por su paso por el conjunto del estado de Georgia y que deseaba quedarse allí. La falta de acuerdo entre Atlanta y las otras partes involucradas determinó la actual situación. La reciente y millonaria incorporación de Ezequiel Barco por parte del club rojinegro parece frustrar de manera definitiva las opciones de regreso de Asad al plantel entrenado por 'Tata' Martino.



Una semana atrás -durante el SuperDraft de la MLS- el ex entrenador del FC Barcelona lamentó la no continuidad de Asad con su equipo. "Yamil el año pasado hizo un gran torneo. Nosotros queríamos que él siguiera con nosotros; se había transformado en un futbolista fundamental", valoró Martino. "Si él hubiera seguido con nosotros también habríamos hecho el esfuerzo para traer a Ezequiel".

Con anterioridad -durante el 'Combine' de la MLS- 'el Tata' había sido más contundente sobre esta situación. "Cuando prácticamenta ya no había ninguna chance de convencer a Asad, humildemente le manifesté que me daba la sensación de que estaba cometiendo un error. Que él debería haberse quedado con nosotros", señaló con pesar Martino. "Él estaba muy involucrado en el juego del equipo, muy involucrado con la afición. Yamil tiene una forma de jugar que enamora a la gente. Tiene esa garra con la que el hincha quiere que se represente al club. Lamentamos profundamente que él no esté con nosotros esta campaña".



De acuerdo con fuentes citadas por MLSsoccer.com, Atlanta United presentó una oferta a Vélez para adquirir de manera definitiva el pase de Asad y mantuvo también una negociación a nivel individual con el jugador. La operación no se concretó, pero esas negociaciones sirvieron para que el club del estado de Georgia pudiera mantener los derechos sobre el atacante argentino dentro de la MLS.

Pese a que días atrás se había mencionado a Minnesota United como un posible destino para Yamil Asad, 'los Loons' -segun MLSsoccer.com- habrían desistido de la posible operación tras efectuar consultas iniciales.