'Tata' Martino, campeón en la MLS: "Esta es la mejor manera de irme de Atlanta United"

GEORGIA, Atlanta -- El idilio entre Gerardo Martino y Atlanta United termina con un final soñado, como si fuera fruto de un guión bien escrito. El equipo rojinegro alzó el sábado por la noche su primer título de liga en la MLS, a menos de dos años de haber entrado en competición en la liga norteamericana.

"Si uno tuviera que elegir la manera de irse de un lugar, esta es la mejor de todas", expresó con satisfacción el técnico argentino tras la victoria por 2-0 ante Portland Timbers. "Sobre todo porque la decisión la tomé y la comuniqué antes, así que esa decisión nada tenía que ver el resultado final. Y el resultado final podría haber sido el de no ganar el título. Esta es la manera en la que me gusta irme de un lugar".

'Tata' deja -al menos por ahora- la MLS lleno de orgullo por su tarea fundacional en el flamante campeón. "Lo que más satisfacción me produce es el proyecto que el club me presentó, y con el cual estuve de acuerdo, y que pude llevar adelante", expuso. "Me brindaron absolutamente todo lo que un cuerpo técnico necesita. Tenemos probablemente las mejores instalaciones y el mejor equipo de la MLS".

"Han venido futbolistas grandiosos. Tenemos absolutamente todo y tuvimos que preocuparnos solamente de jugar al fútbol, y de armar un equipo que juegue al fútbol y gane. Cuando la institución que te contrata prácticamente no te deja lugar para poner excusas, lo único que te queda es hacer lo mejor e intentar ganar", sentenció. "Eso es lo que más orgulloso me pone".

El 'proyecto Atlanta' no fue una etapa más en la vida profesional de Martino. "Acá volví a sentirme entrenador", reconoció sin tapujos. "Desde el hecho de armar el equipo, de participar en la contratación de los futbolistas, de dar al equipo una identidad, de ver cómo crecieron esos futbolistas a lo largo de dos años", expresó, hablando de su obra ya en tiempo pasado.

"Muchas veces cuando te toca trabajar en un primerísimo nivel sientes que la parte tuya no es realmente tan importante, no te sientes tan involucrado en el crecimiento del equipo", explicó. "Y acá me pasó exactamente lo mismo que me pasó con Newell's: me sentí partícipe, me sentí feliz, sentí que tenía una influencia en el crecimiento del equipo y en el crecimiento de los jugadores, y eso trataré de conservar y trataré de pensar cuando tenga la posibilidad de elegir otro trabajo".

La MLS Cup alzada por el rosarino y sus jugadores sirvió, entre otras cosas, para cortar la racha de mala fortuna de Martino en partidos decisivos. "Bueno, una final ganamos. Y está bien", aseguró con gracia. "Hacía bastante tiempo que no ganaba. Desde 2013, con Newell's... Y copa una con Barcelona, que la voy a contar, porque si no dicen que no había ganado ninguna... Y ahora, esta copa".

"Después de varias decepciones en las dos Copas América [al frente de la selección argentina], este es un lindo título y se festeja, obviamente", siguió el entrenador campeón. "El nivel de importancia lo ponemos nosotros. Somos trabajadores del fútbol, y cuando nos proponemos un desafío coronarlo con un título es muy bueno".

En su despedida no oficial, y saliendo por la puerta grande, 'Tata' Martino valora de manera enormemente positiva su paso por Atlanta United FC. "No quisiera comparar esta experiencia con ningún otro lugar donde me ha tocado trabajar. Simplemente digo que en Atlanta la organización tenía un proyecto muy claro desde el comienzo, desde las charlas que tuvimos en septiembre de 2016".

"A mí me gustó mucho ese proyecto, y ese proyecto a lo largo de los dos años en los que me tocó trabajar aquí nunca se modificó. Al contrario, siempre se respetó y siempre lo llevamos adelante tal cual fue decidido en la primera conversación", añadió. "Para mí eso es muy valioso, porque cuando una organización tiene un proyecto tan claro, pero además en todo el camino nunca se separa de ese proyecto, es muy probable que las cosas terminen bien".

En suma, el paso de Martino por la MLS lo ha vuelto a poner en el mercado internacional. Es un rumor a voces que el argentino será el próximo seleccionador de México, una posibilidad a la que no quiso referirse de manera directa. "Quiero agradecer a los jugadores. Lo pensaba también cuando yo jugaba: los grandes protagonistas son los futbolistas, los que hacen el esfuerzo son los futbolistas, los que ponen la piel por representar una idea en un campo de juego son los futbolistas. Y la verdad es que ellos lo han hecho de manera inmmejorable. Les agradezco haberme dejado campeón".

¿Comienza la era post Martino para Atlanta United? Sin dudas, aunque 'Tata' buscó no especular sobre los pasos que el club dará próximamente. "Siempre evito de hablar del futuro, sobre todo cuando yo no voy a estar en ese futuro", adelantó. "Pero indudablemente que Atlanta no ha llegado a su techo", aventuró.

El próximo gran desafío será -con un nuevo conductor táctico- intentar hacer un buen papel en la Liga de Campeones de Concacaf. "Seguramente seguirán creciendo, seguramente no será nada fácil competir a nivel internacional en el tercer año de existencia del equipo. Jugar a nivel internacional también es un aprendizaje. Y jugar contra equipos mexicanos -acostumbrados a competir en Copa Libertadores o 'Concachampions'- es todo un desafío. Lo hizo muy bien Toronto FC el año pasado y creo que Atlanta podrá hacerlo muy bien también".