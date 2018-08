"Soy más un asistidor que un goleador", asegura atacante argentino que se suma a Toronto FC

Janson observó el último encuentro en el que su nuevo club igualó 2 a 2 con Atlanta United, como visitante y en tiempo adicional. “Pudimos rescatar un empate lindo”, deslizó. También contó que la pasada temporada fue compañero de Matías Pérez García (ex mediocampista de San Jose Earthquakes y Orlando City SC). “Matías me dijo que la MLS es muy competitiva, cada vez más fuerte y, fuera de lo futbolístico, me recomendó estudiar inglés, que era fundamental”, relató.

El argentino se considera un atacante versátil, ya que le ha tocado jugar por las bandas como volante e incluso de enganche y mediapunta, más allá de posicionarse en el área de cara al arco, donde prefiere ubicarse para aprovechar su velocidad y desequilibrar en el uno contra uno. “¿Si me siento goleador? No, soy más asistidor que goleador”, reconoció.

Asimismo, Janson se dijo agradecido por la oportunidad de actuar al lado del italiano Sebastián Giovinco, el astro del conjunto canadiense. “Mis ahora ex compañeros bromean con ese tema de que voy a estar junto a un futbolista tan reconocido en el mundo, quizás nunca me imaginé jugar con alguien así; será muy lindo hacerlo". Y en cuanto a los grandes nombres de la liga admitió que espera cruzarse con la actual figura de D.C. United: “(Wayne) Rooney me gusta mucho y me gustaría enfrentarlo”.